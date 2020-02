Algérie : Le PDG de Sonatrach limogé !

Tawfik Hakkar a été nommé, ce mercredi 5 février, PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, nous apprend le site TSA.

Il remplace à ce poste Kamel Eddine Chikhi, qui avait été nommé à la tête du groupe pétrolier le 18 novembre dernier, à quelques jours de l’élection présidentielle. Une nomination qui avait suscité beaucoup d’interrogations.

Hakkar était vice-président Business Development et marketing de Sonatrach. Il avait dirigé le groupe de travail, chargé de l’élaboration de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Depuis 2000, le groupe pétrolier a enregistré le passage de onze PDG contre sept en 35 ans (entre 1963 et 1998).

Saïd Sahnoune n’est resté qu’une année à la tête de la Sonatrach (entre 2014 et 2015) alors qu’Amine Mazouzi n’a dirigé le groupe que pendant deux ans, entre 2015 et 2017. Et Kamel Eddine Chikhi n’a pas bouclé trois mois à la tête de la plus importante entreprise du pays.