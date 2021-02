Algérie: Levée des mesures de restriction sur certaines activités commerciales

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé dimanche la levée des mesures de restriction sur certaines activités commerciales dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ont indiqué dimanche les services du Premier ministre dans un communiqué publié par APS.

Ainsi, il a été décidé la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de ventes des véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national, selon la même source.

Toutefois, l’ouverture des marchés de ventes des véhicules d’occasion sera autorisée tous les quinze (15) jours et soumise aux mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents.

Le Premier ministre a décidé également de lever la mesure de limitation du temps d’activité à 21 heures, concernant les établissements exerçant les activités de commerce des appareils électroménagers, du commerce d’articles ménagers et de décoration, du commerce de literies et tissus d’ameublement, du commerce d’articles de sport, du commerce de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que des pâtisseries et confiseries.

La mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement, est aussi levée, selon le communiqué des services du PM, qui souligne que cette mesure demeure soumise au dispositif préventif d’accompagnement, devant être mis en place par les commerçants concernés.