Algérie: Saïd Bouteflika transféré à la prison d’El-Harrach

L’accusé Saïd Bouteflika a été transféré, dimanche, de l’Établissement militaire de prévention et de rééducation de Blida vers l’établissement pénitentiaire civil d’El-Harrach, rapporte APS.

« En application de la décision de la Cour d’Appel militaire de Blida, prononcée lors de l’audience tenue en date du 02 janvier 2021, nous informons l’opinion publique que l’accusé Saïd Bouteflika a été transféré hier soir, le 03 janvier 2020 de l’Établissement militaire de Prévention et de Rééducation de Blida vers l’Établissement pénitentiaire d’El-Harrach et a été mis à la disposition du Procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’Hamed où il est poursuivi dans d’autres affaires », précise la même source.