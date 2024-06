Algérie : Sonelgaz et TotalEnergies examinent les opportunités de coopération

Le président directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu, le directeur chargé de la branche Exploration-Production de TotalEnergies pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord, Julien Pouget, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération entre les deux groupes dans le domaine des énergies renouvelables (EnR), a indiqué jeudi un communiqué de Sonelgaz.

Cette rencontre, s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats étrangers du Groupe public et de la mise en œuvre de sa stratégie de développement sur le plan international.

A cette occasion, le PDG de Sonelgaz a souligné « l’intérêt du Groupe algérien pour le partenariat avec TotalEnergies, vu sa grande expertise dans le domaine des EnR et de stockage », estimant que « l’avenir de Sonelgaz est dans son déploiement en Europe, ce qui nécessite la concrétisation du projet du câble électrique sous-marin reliant l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne, requérant de Sonelgaz de trouver d’importantes sources de financement pour ce projet », note le communiqué.

M. Adjal s’est dit intéressé par « la grande expertise » de TotalEnergies dans le domaine des EnR et du stockage, soulignant que Sonelgaz représentait aujourd’hui le « principal acteur » dans l’éxéeution du Programme national des EnR et de réalisation de la transition énergétique après s’être vu confier le projet par l’Etat, ce qui exige de s’orienter vers « un partenariat solide entre Sonelgaz et TotalEnergies ».