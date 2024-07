Algérie : Sonelgaz élargit son réseau

Pour parer les éventuelles coupures qui peuvent avoir lieu durant la saison estivale, où son réseau d’alimentation est fortement sollicité, la direction locale de la Sdo (Sonelgaz) a fait dans l’anticipation en perfectionnant ses moyens afin de bien répondre à la demande de ses abonnés.

Ainsi, Al Watan a appris de la cellule de communication de cette institution que pas moins de 47 transformateurs électriques ont été installés pour booster le réseau d’alimentation et qu’en parallèle 516 autres ont été touchés par des opérations de maintenance et de réhabilitation au moment où 40 transformateurs ont été totalement rénovés.

Les lignes électriques ont été aussi concernées pour éviter ou du moins limiter les perturbations en cette période des grandes chaleurs. En effet, plusieurs opérations ont été enregistrées et réalisées dans ce sens et ont concerné la rénovation de 20km linéaire des réseaux de moyenne et basse tension, mais aussi la maintenance de 664km de moyenne tension et 488 autres kilomètres de basse tension.

Il est aussi question de la restructuration de 48km du réseau, le renforcement de 26km et la mise en service de 60 départs longs de 26km, et ce, afin d’atténuer la pression sur le réseau d’alimentation. «Toutes ces réalisations ont été effectuées pour garantir une meilleure prestation au profit de nos clients notamment en cette saison où la demande enregistre ses plus hauts pics», a conclu le chargé de communication de Sonelgaz Relizane.