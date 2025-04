Algérie: 13 000 projets d’investissement déclarés

Près de 13 000 projets déclarés, d’une valeur avoisinant les 5776 milliards de dinars, ont, selon l’APS, été recensés par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Ce nombre de projets, affirme la même source, devrait permettre la création de plus de 316 000 emplois. Le chômage en Algérie reste en effet un enjeu majeur. Faisant le bilan de ses activités, l’Agence souligne que, «durant la période allant du 1er novembre 2022 (date du début des activités de l’Agence) jusqu’au 1er mars dernier, le nombre de projets enregistrés au niveau des guichets uniques décentralisés et du guichet unique pour les grands projets et les investissements étrangers de l’Agence s’élève à 12 843 projets déclarés».

Ce bilan comprend, a-t-elle affirmé, 12 608 projets enregistrés par des investisseurs locaux, d’une valeur de 4587 mds DA, susceptibles de créer plus de 288 000 emplois, ainsi que 235 projets étrangers d’une valeur totale de 1189 mds DA, avec l’engagement de créer plus de 20 000 emplois. S’agissant des investissements étrangers, ceux-ci se répartissent en «89 projets d’investissement étrangers directs et 146 projets en partenariat avec des étrangers».

L’industrie reste le secteur le plus attractif pour les investissements, représentant 37% de l’ensemble des projets enregistrés auprès de l’agence.

Suivent les secteurs des transports avec 22,2%, la construction et les travaux publics (22%), l’agriculture (7,2%), les services (4,6%), le tourisme (3%), ainsi que la santé (2,7%) et les mines (0,8%).

Les données de l’AAPI indiquent, en matière de répartition des projets par région, que 51,3% d’entre eux (6595 projets) se trouvent dans le nord du pays, 27,5% dans les Hauts-Plateaux (3527 projets), tandis que 21,2% sont situés dans le sud du pays (2721 projets).