Algérie : Tebboune entame une visite d’Etat en Russie

Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, a quitté mardi Alger à destination de la Russie pour une visite d’Etat de trois jours, à l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays amis.

Le Président Tebboune participera, par la même occasion, aux travaux du Forum économique international qui se tiendra dans la ville de Saint-Pétersbourg.

La Russie est considérée comme un allié stratégique important pour l’Algérie. Les deux pays partagent des intérêts politiques et économiques convergents et coopèrent étroitement en matière de sécurité, de défense et de technologie, souligne à ce propos 24H Algérie.

La Russie est considérée comme un fournisseur clé d’armes et de technologie pour l’Algérie, tandis que l’Algérie est un partenaire clé pour la Russie en Afrique et en Méditerranée. Les deux pays ont également des relations étroites au niveau de l’ONU et d’autres forums internationaux.

Les relations entre l’Algérie et la Russie sont considérées globalement comme stables et positives avec des opportunités pour le développement de partenariats dans divers domaines.