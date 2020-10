Algérie: un journaliste risque 2 ans de prison !

Le journaliste algérien Saïd Boudour, détenu depuis octobre 2019, pourrait écoper de 2 ans de prison. De nombreuses charges, dont l’atteinte à l’unité nationale, sont retenues contre cette figure du Hirak. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme dénonce un délit d’opinion, rapporte Ecofin.

Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a annoncé que le procureur de la République près le tribunal d’Oran avait requis, contre le journaliste et activiste Saïd Boudour (photo), une peine d’emprisonnement ferme de deux ans et une amende de 100 000 dinars (778 USD), le 27 octobre 2020.

En effet, journaliste indépendant et militant de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH), Saïd Boudour avait été arrêté par les autorités algériennes le 6 octobre 2019 à Oran et remis en liberté conditionnelle le lendemain. Mais quelques jours plus tard, le 15 octobre, la chambre d’accusation du tribunal d’Oran avait annulé cette remise en liberté et décidé de le placer en détention provisoire.

L’activiste, considéré comme l’une des principales figures du Hirak, est poursuivi pour « atteinte au moral des troupes, atteinte à l’unité nationale, publication de documents ayant pour but l’atteinte à l’intérêt national, outrage à corps constitué, publication de photos et documents sans accord, atteinte à la vie privée des personnes, diffamation et menace de publication ».

Pour Me Nourredine Benissad le président de la LADDH, cette situation est inadmissible. « Saïd Boudour n’a fait qu’exercer ses droits, au demeurant, garantis par la Constitution et les traités internationaux relatifs aux libertés ratifiés par L’Algérie […] Aucune personne ne devrait être inquiétée en raison de son opinion. Saïd Boudour n’est pas un délinquant. Tous les autres détenus d’opinion doivent être remis en liberté immédiatement », s’est-il indigné.