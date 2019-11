Algérie-Zambie: les “Chipolopolo” à pied d’oeuvre à Alger

La sélection zambienne, qui affrontera son homologue algérienne jeudi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00) pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, est à pied d’oeuvre à Alger, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Forte de 40 personnes et emmenée par le secrétaire général de la fédération Adrian Kashala, la délégation zambienne comprend 21 joueurs qui ont effectué une première séance d’entraînement lundi matin au terrain

annexe Hadjout du stade du 5-Juillet, précise la même source. L’entraîneur de la sélection zambienne de football, Aggrey Chiyangi, a programmé d’autres séances dont une au stade Mustapha-Tchaker à l’heure du

match.

Le coach des “Chipolopolo” avait rappelé le duo gagnant de la CAN-2012, Nathan Sinkala et Stophila Sunzu qui évoluent actuellement respectivement au TP Mazembe (RD Congo) et à Metz (France).

L’entraîneur zambien a également convoqué l’attaquant Evans Kangwa, sociétaire de la formation russe d’Arsenal Tula pour apporter de la puissance à l’attaque, en l’absence de joueurs de moins de 23 ans, retenus par la CAN-2019 de la catégorie en Egypte. Au total, Chiyangi a fait appel à 13 joueurs évoluant à l’étranger et 8 locaux pour les matchs contre l’Algérie et devant le Zimbabwe, le 19 octobre à Lusaka pour le compte de la 2e journée.