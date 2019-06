Ali Ben Amara lance la 7ème compagnie aérienne et attend son AOC

Dentiste de formation, mais aussi pilote de ligne et aux commandes d’une école de formation aux métiers de l’aéronautique basée à Tunis, Ali Ben Amara vient récemment de recevoir le 1er avion de sa compagnie «Jasmin Airlines». Elle sera la 7ème compagnie tunisienne de transport aérien et la 5ème privée. La compagnie est basée à Enfidha et serait spécialisée en Charter. Le second avion devrait arriver dans 10 jours, et pourrait être acquis, comme le premier, en «Dry Lease». Le promoteur, affirme la direction générale de l’aviation civile à Africanmanager, attend toujours son AOC (Air Operator’s Certificate) qui est en cours.