L’indécrottable Tunisair et ses retards dignes du Guinness

Tunisair est certainement la seule entreprise cotée en bourse contre laquelle CMF et BVMT ne peuvent rien. La compagnie aérienne tunisienne n’a en effet publié aucun bilan, ni annuel, ni semestriel depuis … 5 ans, à l’exception des indicateurs d’activité trimestriels. Et encore. Publié en juillet, le dernier communiqué précisait que « les chiffres de ces rubriques sont réels pour les mois avril-mai et estimés pour le mois de juin 2023 ». Des indicateurs, qui n’indiqueraient presque rien sur les perspectives de cette compagnie de transport aérien.

41 % de ponctualité. Mais seulement pour les moins de 15 minutes

On y remarque surtout un taux de ponctualité de 41 % qui n’a presque pas changé depuis au moins 2022. Force est, cependant, de mettre en doute ce chiffre, puisqu’il ne comptabilise que les retards de moins de 15 minutes. Or, lorsque les avions de Tunisair enregistrent un retard, c’est généralement de plus d’une heure au minimum.

Et on ne s’étonne donc plus du chiffre suivant de cette dernière publication de la compagnie intouchable par les autorités du contrôle du marché financier, et même des autorités tout court, c’est sa part de marché (PdM).

Au 30 juin 2023, cette PdM n’était que de 30 %, certes mieux que les 28 % du 2ème trimestre 2022, mais qui ne s’était pas améliorée par rapport au 1er trimestre 2022, année où cette PdM avait plafonné, vers le bas, à 26 %.

Et on comprend aussi que le nombre de passagers transporté, qui était de plus de 1,150 million au 1er trimestre 2023, ait chuté à 0,638 million au 2ème trimestre de la même année. Pourtant, « le second semestre 2023 a été caractérisé par l’entrée en exploitation de deux nouveaux appareils A320 qui ont contribué à l’amélioration de l’offre », dit le communiqué de Tunisair. Mais l’hirondelle n’a jamais fait seule le printemps !

– Bientôt le Guiness-book des retards ?

Dans un Post fb titré « Tunis-Paris avec 12 heures de retard » et une kyrielle de points d’exclamation indignés, le journaliste tunisien Lotfi Ben Sassi écrivait hier que, « programmé pour 7 h 30, le vol Tunisair vers Paris du 1er octobre a été retardé de …12 heures !!!!! 12 heures, sans la moindre information, avec un minuscule sandwich et une bouteille d’eau, pour unique ravitaillement…Tunisair, on t’aime, mais la patience a des limites !

Ils nous auraient dit qu’il y a une grosse panne, on l’aurait compris ! Oui mais, avec un si gros retard, il fallait entourer les clients d’un plus grand soin. Un vrai déjeuner et du café en service libre auraient été la moindre des choses. Et des excuses, car, aucun mot d’excuse.

Pas un responsable n’est venu soutenir les centaines de passagers inquiets, perdus et sans la moindre vision. 12 heures de retard, moi je verrais bien le Pdg de Tunisair en personne, venir embrasser les passagers un à un et leur décerner la médaille du grand mérite de la patience. Tunis-Paris en 14 heures, voilà un record digne du Guinness book ».

Et s’ensuivent plus de 137 commentaires. C’est ainsi qu’un autre passager, Ammar Amri raconte que : « J’étais victime du vol retour TU 719 Paris Tunis. Prévu à 12h25, l’avion à décollé vers 23h20, de justesse avant la fermeture d’Orly. Pendant tout ce temps aucun responsable n’a daigné venir nous dire un tout petit mot d’information ou de consolation.

Tunisair nous a réduits au bas de l’échelle des relations humaines. Ni de traitement client, ni de reconnaissance citoyenne, juste un sandwich pour se taire comme s’il s’agit d’un traitement animalier. Le mutisme face à la crise est devenu la politique commerciale d’une compagnie qui a besoin plus que jamais de renforcer sa clientèle. Dommage, je connais beaucoup de responsables à Tunisair qui seraient contre ce comportement ».

Ancien sécuritaire, Rafik Chelly ajoute que « C’est vraiment malheureux de constater ce laisser aller et cette inconscience flagrante de la part des dirigeants de notre compagnie nationale qu’on considère comme le fleuron du pays ».

Et une autre Facebookiste de s’étonner que « Je pensais que les choses se sont améliorées ces deux dernières années avec le nouveau PDG ! Grand dommage pour cette compagnie nationale qui patauge encore sur le dos des Tunisiens qui n’ont pas malheureusement d’autres choix pour la snober en optant pour d’autres compagnies aériennes ».

Juste pour en rire, on pourrait dire que ce n’est pas tant une mauvaise chose, et que Tunisair rendrait même ainsi service à beaucoup de gens de la liste des 1500 personnes qui seraient inscrites sur la liste des « S17 » !