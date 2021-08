AM Best confirme les notes de Tunis Re et révise sa perspective à négative

L’agence mondiale de notation du crédit AM Best a révisé les perspectives de stable à négatif et a confirmé la note de solidité financière de B+ (bon) et la note de crédit émetteur à long terme de « bbb- » (bon) de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re).

Les notes de crédit (ratings) reflètent la solidité du bilan de Tunis Re, que AM Best évalue comme très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil commercial limité et sa gestion appropriée des risques d’entreprise (ERM).

La révision des perspectives en négatif reflète la pression exercée sur l’évaluation de la solidité du bilan de Tunis Re par l’environnement de risque pays croissant en Tunisie, notamment lié aux risques économiques et politiques. Tunis Re est fortement exposée à la Tunisie, où la société détenait environ 96% de ses investissements à la fin de l’année 2020. AM Best note les antécédents de la société en matière de résilience opérationnelle aux facteurs de risque pays ; cependant, face à un risque économique très élevé et à l’incertitude politique récente, AM Best considère que les risques associés ont augmenté.

La solidité du bilan de Tunis Re est soutenue par sa capitalisation ajustée au risque au niveau le plus fort à la fin de l’année 2020, tel que mesuré par le ratio d’adéquation du capital de Best (BCAR). AM Best s’attend à ce que la capitalisation ajustée au risque de la société reste au plus fort niveau à moyen terme, soutenue par une bonne génération organique de capital. L’évaluation de la solidité du bilan de Tunis Re reflète également un portefeuille d’investissement conservateur par classe d’actifs, malgré la concentration des actifs investis de la société en Tunisie, mentionnée plus haut. La société est fortement dépendante de la rétrocession ; cependant, le risque de crédit associé est partiellement atténué par l’utilisation d’un panel de rétrocession de bonne santé financière.

Tunis Re a un historique de performance opérationnelle adéquate, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2016-2020) de 8%. Au cours de cette période, les bénéfices ont été tirés par de solides revenus d’investissement, la société générant un ratio combiné moyen pondéré (2016-2020) de 102% (tel que calculé par AM Best). Les résultats de souscription ont également connu un certain niveau de volatilité, le ratio combiné atteignant 113% en 2018, avant de se renforcer à 96% en 2020 (tel que calculé par AM Best). AM Best s’attend à ce que la performance opérationnelle prospective de Tunis Re soit tirée par les revenus d’investissement, soutenus par la stabilisation des résultats de souscription.

Une PDM de 20%

L’évaluation du profil d’activité de Tunis Re reflète sa position de leader en Tunisie, où elle bénéficie d’une part de marché d’environ 20% (mesurée par les primes cédées), et sa bonne diversification sur les marchés régionaux, les primes générées hors de Tunisie représentant 50% de la prime brute émise (GWP) de la société en 2020. Néanmoins, avec une PRB inférieure à 60 millions USD en 2020, les opérations de Tunis Re restent d’une ampleur limitée sur le marché mondial de la réassurance, et sa capacité à développer son portefeuille de manière rentable pourrait être entravée par les pressions concurrentielles au niveau national et international.

AM Best prend note des récentes mesures prises pour renforcer le cadre de gouvernance d’entreprise de la société, qui comprennent une représentation accrue de membres du conseil plus indépendants et la séparation des fonctions de président du conseil et de PDG en 2020. AM Best estime que des développements continus du cadre ERM de Tunis Re et le renforcement des capacités de gestion des risques seront nécessaires afin de gérer efficacement le profil de risque en évolution de la société.