Amical : L’Espérance de Tunis bat l’équipe B du Raja Casablanca (1-0)

L’Espérance de Sportive de Tunis a battu l’équipe B du Raja Casablanca (1-0), en match amical de football disputé dimanche à Casablanca, dans le cadre de son stage de préparation qui se poursuit jusqu’au 8 février dans la ville marocaine.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Yassine Merieh à la 74e.

Les protégés de Miguel Cardoso avaient disputé plus tôt dans la journée un match d’application face à une équipe de la ligue régionale de Casablanca (10-0). Les buteurs sont Rodrigo Roriguez (17, 34 et 56), Zakaria El Ayeb (44), Mohamed Ali Ben Hammouda (72 et 76), Oussama Bouguerra (79 et 87), Yassine Meriah (85 sp) et Houssem Tka (88).

La formation sang et or prépare la reprise du championnat de Ligue 1 prévue le 17 février courant marquant le coup d’envoi de la phase play-off que le champion de Tunisie en titre entamera en recevant le Stade Tunisien.

L’équipe de Bab Souika prépare également ses deux prochains matches de la phase de poules de la Ligue des champions face à l’Etoile du Sahel, le 23 février, et Al Hilal du Soudan, le 1er mars prochain.

