Ammar : Les touristes résidant à Sousse poursuivent leurs vacances

Les touristes résidant à Sousse et dans les autres régions du pays poursuivent leurs vacances et aucune annulation ou interruption de vacances n’a été enregistrée jusqu’ici, a affirmé dimanche, à Sousse, le ministre du tourisme Habib Ammar.

Cette déclaration intervient quelques heures après l’attaque terroriste enregistrée dimanche matin, au niveau du croisement d’Akouda/El Kantaoui, et au cours de laquelle l’adjudant Sami Mrabet a été tué et l’adjudant Rami Limam, blessé.

Par ailleurs, le ministère du tourisme entamera la mise en œuvre des mesures financières visant à mettre à la disposition des entreprises touristiques des liquidités afin de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, a affirmé le ministre après avoir rendu visite à des unités hôtelières et inspecté l’application du protocole sanitaire par ces entreprises.

Il a noté que le département continuera à aider la profession à diversifier le produit touristique à travers notamment la promotion du tourisme alternatif.

Ammar a souligné l’importance de faire du tourisme intérieur un pilier du secteur, précisant que cette orientation nécessite l’élaboration d’un programme global, et ce de manière à prémunir le secteur contre les crises qui interviennent de temps à autre.