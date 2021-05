Le ministre du Tourisme appelle à la constitution d’un dossier pour l’inclusion de Hergla parmi les municipalités touristiques

Le ministre du Tourisme et ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, a appelé mercredi, à la préparation immédiate de l’inclusion de Hergla parmi les municipalités touristiques, estimant que cette délégation est en mesure d’abriter plusieurs projets de tourisme alternatif, à l’instar de la maison d’hôtes « Dar Hergla ». Intervenant en marge de l’inauguration de cette maison d’hôtes, dans le cadre de la visite de 2 jours effectuée les 18 et 19 mai, dans le gouvernorat de Sousse, Ammar a fait savoir que son département œuvre à développer ce genre de projets, et ce, en coordination avec les ministères et les structures concernés, à travers notamment, la promulgation d’un cadre légal adéquat, facilitant le lancement de nouveaux projets d’hébergement touristique alternatif.

- Publicité-

De son côté, la maire de Hergla, Leila Mrad, s’est engagée à mettre en place, au sein de la délégation, un espace dédié à l’information touristique, afin de rapprocher les services administratifs des investisseurs et des visiteurs de la région. Le ministre a effectué, aussi, une visite au projet du centre d’animation touristique « Carnaval City », où il a pris connaissance de l’avancement des travaux de cet espace en cours de construction à « Hergla Park ».Il s’agit du premier centre d’animation touristique en Tunisie et dans la région de l’Afrique du Nord. Il est conçu sous forme d’un village touristique dédié aux familles et destiné à accueillir les carnavals internationaux. Ce projet, qui comprendra plusieurs théâtres et espaces de divertissement pour les grands et les petits, en plus d’une série de restaurants, cafés et espaces consacrés à la vente de produits de terroir et artisanaux, permettra d’animer la vie culturelle dans la région, de soutenir le tourisme intérieur, de diversifier le produit touristique et de créer de nouveaux emplois directs et indirects.