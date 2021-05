Habib Ammar : Une enveloppe de 1,150 million de dinars sera allouée à la municipalité de Sousse

Le ministre du Tourisme et ministre des Affaires Culturelles par intérim, Habib Ammar, a annoncé la mise à la disposition de la municipalité de Sousse, d’une enveloppe de 1,150 million de dinars, qui sera allouée au financement des travaux de maintenance de l’ancienne ville (nettoyage, éclairage…), et ce, lors de sa visite effectuée, mardi, dans le gouvernorat de Sousse. Cette visite, qui s’achèvera, mercredi, a constitué une occasion pour assurer le suivi d’un nombre de projets touristiques et culturels dans la région, ainsi que pour connaître les indicateurs du développement culturel et touristique de la région et s’enquérir des préparatifs pour la saison estivale 2021.

Ammar a eu, en outre, une réunion avec les professionnels du tourisme exerçant au sein du gouvernorat de Sousse. Il a pris connaissance de leurs préoccupations, surtout en ce qui concerne les préparatifs relatifs aux procédures d’accueil des touristes, la propreté, la protection du littoral, et aussi l’accélération du processus de vaccination.Les participants ont souligné l’impératif d’inclure les professionnels du tourisme, parmi les catégories prioritaires, pour la vaccination. Ammar a visité le musée national de Sousse, où il a pris connaissance du projet d’aménagement permettant l’accueil de personnes à besoins spécifiques au sein de cet espace, grâce à l’utilisation de la technique du « Braille ». Il a visité, également, la société artisanale « Olivia Wood » qui utilise le bois d’olivier dans la fabrication de plusieurs articles d’artisanat, destinés à l’exportation.Il a effectué, aussi, d’autres visites, notamment à l’espace culturel privé « Inspiration », créé en 2016, et au complexe commercial et touristique «Soula Centre». A cette occasion, le ministre a souligné l’importance du retour progressif des activités culturelles et touristiques, dans le cadre d’une stratégie de travail garantissant la sécurité des visiteurs des sites et des espaces culturels et touristiques et de ceux qui y travaillent.