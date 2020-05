Amnistie de change, pour les infractions en Tunisie et à l’étranger, et tout le monde pourra ouvrir son propre compte en devises

Nous croyons savoir, de sources généralement très bien informée, que le chef du gouvernement tunisien préparerait un grand, nombre de décret-loi à caractères, financiers, fiscaux, de change et autres. Des textes qui risqueraient de chambouler plus d’un secteur et même, nous dit-on, de faire revenir la Tunisie dans le cercle des pays de la liste noir du Gai. Pourtant, il y aura parmi ce mesures, qui rencontreront plus d’un applaudissement.

En effet, il devrait être très bientôt annoncé la décision d’une amnistie de change, pour les Tunisiens de l’intérieur, contre un impôt de 10 %, qui sera aussi libératoire d toute poursuite fiscale ou douanière. Le bénéfice de l’amnistie, se fera aussi sous la condition de déposer toutes devises déclarées dans un compte tunisien, dans un délais de 3 mois. Nous apprenons aussi, que le gouvernement compte réviser la législation de change en Tunisie, de manière à permettre tout Tunisien l’ouverture d’un compte bancaire en devises et d’en disposer comme il veut.