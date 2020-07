L’ex-N.1 mondial de tennis, Andy Murray, se « prépare mentalement » pour l’US Open, qui doit débuter le 31 août, malgré les menaces d’annulation qui pèsent sur le tournoi du Grand Chelem en raison du coronavirus, a-t-il dit au quotidien gratuit Metro.

« Nous devons nous préparer en ce sens », a dit le Britannique. « Nous disions il y a quatre ou cinq semaines que nous étions plutôt sceptiques à ce sujet, mais mentalement, à un certain moment, vous devez commencer à vous préparer et à vous organiser ».

Donc « je me prépare pour être en forme à l’US Open », a-t-il ajouté, bien que toutefois « inquiet » sur son maintien alors que les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie de nouveau coronavirus.

Plusieurs stars du tennis mondial ont exprimé des doutes sur la tenue du tournoi, dont l’actuel N.1 mondial Novak Djokovic, qui a dit ne pas avoir décidé s’il ferait le voyage ou non.

Mardi dernier, le tournoi de Washington, qui devait marquer la reprise de la saison ATP, a été annulé.

Si le tournoi n’était pas à son agenda, « toute ma rééducation serait légèrement différente, donc oui, mentalement, je me prépare à ce que ce tournoi ait lieu », a-t-il ajouté, alors que de graves problèmes de hanche l’avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019, avant de revenir sur sa décision.

Le double champion olympique prend part cette semaine au « Battle of the Brits Team Tennis Event », un tournoi entre joueurs britanniques à Londres. Il a également dit qu’il participerait probablement au « Western and Southern Open », à présent le tournoi de reprise du circuit ATP, qui doit se tenir une semaine avant l’US Open au même endroit, à Flushing Meadows.