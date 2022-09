US Open : Magistrale Ons Jabeur à un iota du sacre

Après une finale historique à Wimbledon, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur vient de réaliser un nouvel exploit en se qualifiant pour la finale de l’US Open. En effet, la Tunisienne n’a fait qu’une bouchée de son adversaire française Caroline Garcia en s’imposant facilement en deux sets et 1h20 de jeu (6-1 et 6-3).

Ons Jabeur devient la première joueuse arabe et africaine à atteindre une finale de l’US Open et joue ainsi sa deuxième finale de suite dans un tournoi du Grand-Chelem…énorme. La Tunisienne affrontera en finale la gagnante du duel entre la Polonaise et numéro 1 mondiale Iga Świątek et la Biélorusse Aryna Sabalenka.

« Je pense que je vais tirer les leçons de toutes les finales que j’ai jouées cette année et spécialement la dernière, celle de Wimbledon. Là-bas, il y a eu beaucoup d’émotions. Je suis bien rentrée sur le court et dans le premier set mais le deuxième set a été dur », a déclaré Ons Jabeur,. « Je sens beaucoup de positif pour cette finale à l’US Open. La chose la plus importante est de ne pas avoir de regrets.

Je vais tout donner et je vais me battre pour le titre », a-t-elle assuré, citée pat L’Equipe.