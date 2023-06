Angola : Un sommet pour la paix en RDC

Le président de l’Union africaine a estimé mardi que la détérioration de la situation à l’Est de la République démocratique du Congo « déstabilise le pays » et a défendu les efforts pour faire du pays « une source de bonheur et non de conflit ».

Azali Assoumani, qui s’exprimait à l’ouverture du Sommet quadripartite des chefs d’État et de gouvernement sur la pacification de l’Est de la RD Congo, qui se tient à Luanda, a déclaré que la situation qui prévaut « est une préoccupation de la région, du continent et du reste du monde ».

« La détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire sur le territoire de la RDC déstabilise ce pays », a déclaré Assoumani, soulignant que la crise est d’autant plus préoccupante qu’elle survient dans un territoire aux richesses économiques et humaines indéniables.

Pour le président par intérim de l’Union africaine (UA), la déstabilisation dans l’est de la RDC « pourrait conduire toute l’Afrique sur le même chemin », défendant ainsi « l’intensification des actions conjointes et actives pour parvenir à des solutions en faveur d’un Congo apaisé et prospère ».

« Et pour cela, nous avons besoin de solutions politiques, diplomatiques et sécuritaires adaptées, efficaces, innovantes afin de pouvoir les renforcer afin d’éviter les doubles emplois et aussi la concurrence entre les mécanismes régionaux », a-t-il souligné.

La nécessité d’une pacification dans l’est de la RD Congo, où les tensions militaires persistent et où ce pays s’oppose au Rwanda, est au centre de ce sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des quatre blocs régionaux africains.