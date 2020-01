Antoine Kombouaré démis de ses fonctions d’entraîneur de Toulouse

Antoine Kombouaré a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Toulouse et remplacé provisoirement par Denis Zanko, actuel directeur technique du centre de formation, a indiqué dimanche le club toulousain dans un communiqué.

Arrivé à la mi-octobre en remplacement d’Alain Casanova, Kombouaré a été pénalisé pour la série de dix défaites de l’équipe toutes compétitions confondues, notamment l’élimination samedi par le club amateur Saint-Pryvé-Saint-Hilaire en 32ès de finale de la Coupe de France (1-0).

Lanterne rouge de la L1 avec la pire défense (39 buts) et la 15e attaque (19 buts) et éliminé des deux coupes nationales, le club se trouve dans une situation difficilte.

Denis Zanko, qui prend les rênes, est arrivé au Toulouse Football Club (TFC) en 2017.