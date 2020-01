APIA: appel à candidature pour le “Riyeda Hackathon For Startups”

Un appel à candidature pour le “Riyeda Hackathon For Startups”, vient d’être publié sur le site de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

“Riyeda hackathon for startups, permet d’attirer et de connecter les startups tunisiennes les plus talentueuses, opérant dans le secteur des applications mobiles dans l’agriculture et désirant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Ce hackathon leur permet d’apprendre de nouvelles technologies et de perfectionner leurs compétences aux côtés de mentors chevronnés. Des experts et des coachs seront présents pour encadrement et orientation”, a précisé l’Agence.

Des récompenses de “Riyeda Hackathon” sont offertes par la GIZ (la coopération allemande au développement), à savoir 7000 DINARS, en tant que prix en nature (matériels et équipements), une prise en charge totale pour la participation à un voyage d’études en Allemagne, sur les TIC en agriculture, un accompagnement dans la conception du “business model” (plan d’affaires) et pour la publication de l’application créée et un appui pour l’incubation aux pépinières des entreprises agricoles.

La startup candidate doit être créée juridiquement et avoir des compétences en développement mobile. La clôture de l’appel à candidature a été fixée à la date du 1er Février 2020 à minuit.