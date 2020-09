Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluie, à partir de cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluie, vont faire leur apparition à partir de cette nuit, dans la plupart des régions, a annoncé, mardi, l’Institut national de la météorologie.

L’INM a précisé dans un bulletin spécial, que ces cellules orageuses seront plus actives mercredi matin et accompagnées de fortes pluies, en quantités localement importantes au Sud et dans le Centre- Ouest.

Il a également, prévu, des chutes de grêle et l’apparition de la foudre à certains endroits.

Des vents relativement forts à forts souffleront au Sud, lors de l’apparition de nuages orageux, dépassant temporairement 90 km/h, sous forme de rafales, avec l’apparition de tourbillons de sable localement au Sud.

Les températures vont baisser sensiblement a partir de demain, mercredi.