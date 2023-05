Appel à faire preuve de la solidarité avec l’île de Djerba, une destination de paix

La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et du Tourisme (FTAV) ont appelé toutes les forces vives du pays à faire preuve de la solidarité avec l’île de Djerba en tant que destination de paix et de cohabitation entre les religions et à resserrer les rangs autour de l’image de la Tunisie en tant que havre de paix, de sécurité et de tolérance.

Les deux fédérations ont dénoncé, mercredi, dans un communiqué conjoint » l’agression barbare survenue, mardi dernier, à la Ghriba à l’île de Djerba, valorisant le professionnalisme des forces de la sécurité qui a permis la maîtrise rapide de cet acte barbare et la sécurisation des visiteurs. Elles ont appelé toutes les parties locales et étrangères à lutter contre la violence dans toutes ses formes.