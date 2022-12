Appel à la révision de la Loi de Finances 2023

L’Union tunisienne des professions libérales (UTPL) a appelé le président de la République à assumer sa responsabilité en introduisant les révisions nécessaires au niveau de la Loi de Finances 2023 et en adoptant des réformes réelles afin de promouvoir l’économie nationale, assurer l’équité fiscale et sociale et lutter contre la corruption.

Dans un communiqué publié, mercredi, à l’issue de la tenue du conseil des doyens, l’UTPL estimE que le gouvernement assume l’entière responsabilité des répercussions néfastes des mesures inscrites dans la LF 2023, ainsi que la détérioration de la situation économique et sociale dans le pays, à cause de l’absence d’ une vision prospective et du retard subi dans la réalisation des réformes nécessaires.

L’UTPL exprime son refus des approches unilatérales dans l’élaboration des projets de réformes structurelles, mettant l’accent sur l’importance d’œuvrer avec toutes les parties à rattraper les conséquences des processus erronés et d’identifier des approches efficaces pour sauver l‘économie nationale sur des bases participatives concrètes.

L’UTPL réitère son mécontentement quant au refus du ministère des Finances de répondre à sa demande de faire participer ses représentants dans les discussions sur le projet de loi de finances 2023 .

La même source annonce que le conseil des doyens reste en réunion permanente pour prendre toutes les décisions nécessaires au cours de la prochaine période.

L’UTPL représente l’Ordre national des avocats de Tunisie, l’Ordre des architectes de Tunisie, l’Ordre des experts comptables de Tunisie, l’Ordre des ingénieurs tunisiens, le Syndicat tunisien des médecins libéraux et le Syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique.