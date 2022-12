Les jeunes avocats opposés à la loi de finances pour 2023

L’association tunisienne des jeunes avocats a exprimé, dimanche soir 25 décembre, son opposition à la loi de finances pour 2023, l’estimant injuste en augmentant les charges supportées par les citoyens à travers l’institution de nouvelles taxes et des impôts, outre son impuissance à trouver des solutions propres à assurer la reprise économique

Dans un communiqué répercuté par Radio Shems FM, l’association a attribué la responsabilité au président de la république et au gouvernement, appelant le Conseil de l’Ordre des avocats et l’assemblée des sections régionales à prendre les mesures appropriées en vue de l’organisation des actions de pression adéquates, compte tenu de la gravité de la conjoncture économique et sociale et les retombées négatives de ces textes de loi sur le pouvoir d’achat des tunisiens.