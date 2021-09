Appel à un dialogue de l’UE avec Kais Saïed et Rached Ghannouchi

La Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb (DMAG), jugeant « préoccupante » la situation politique en Tunisie, déjà gravement affectée à la fois par la crise sanitaire et par une crise économique persistante, souligne que la décision du Président Kaïs Saïed de suspendre les activités de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et de lever l’immunité de tous ses membres illustre le dysfonctionnement institutionnel du pays.

« Nous continuerons à suivre de très près le déroulement des événements, tout en maintenant notre soutien indéfectible aux aspirations démocratiques du peuple tunisien et notre objectif de faire respecter l’Etat de droit, les libertés publiques et la Constitution », indique un communiqué de la Délégation.

Elle appelle, dans le plein respect de la souveraineté nationale tunisienne, l’Union européenne à « assumer la responsabilité qui lui incombe d’aider le peuple tunisien, de sauvegarder les précieux acquis de sa Révolution et de servir de médiateur entre toutes les composantes de la société tunisienne, acteurs civils et politiques confondus ». A cet égard, elle estime qu’il est essentiel d’éviter toute violence et de permettre aux institutions de reprendre leur fonctionnement normal le plus rapidement possible.

« Nous resterons très attentifs au respect du délai de 30 jours à l’issue duquel l’ARP devra reprendre ses activités normales. Nous appelons également au renforcement du soutien de l’UE à la Tunisie dans le cadre de la crise sanitaire. Enfin, nous demandons instamment à Josep Borrell d’entreprendre une mission à Tunis dès que possible, et nous demandons au Président du Parlement Européen David Sassoli de s’entretenir avec le Président Kaïs Saïed et avec le Président de l’ARP Rachid Ghannouchi », conclut la DMAG.