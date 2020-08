Appel au renforcement des mesures préventives dans les mosquées

Le ministère des Affaires religieuses a appelé, jeudi, à l’impératif de respecter les instructions sur la prévention de la propagation du » Covid19 » dans les mosquées.

Le département recommande aux fidèles de faires les ablutions chez eux, d’éviter les salles d’eau des mosquées et de ramener leurs tapis de prière. Le ministère insiste, également, sur le port des bavettes et la distanciation physique.

Durant la première vague du virus en mars dernier, le respect des mesures préventives avaient empêché la propagation du virus dans les moquées, relève le département dans un communiqué.

Le comité scientifique permanent chargé de suivre la propagation du Coronavirus, a appelé mardi à élever le niveau de vigilance et d’alerte pour faire face à une éventuelle évolution de la situation sanitaire dans le pays, surtout avec l’augmentation des cas de contamination locale depuis l’ouverture des frontières le 27 juin dernier.