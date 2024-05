Appel aux céréaliculteurs de commencer immédiatement la récolte

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé tous les agriculteurs à entamer immédiatement la récolte et à respecter le taux recommandé d’humidité à savoir égal ou inférieur à 14 %.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a exhorté les agriculteurs à s’assurer que leur production céréalière soit livrée à des centres de collecte certifiés et à éviter de vendre à travers des circuits parallèles tout en respectant le taux d’humidité recommandée avant la récolte.

Le ministère a également recommandé aux agriculteurs de veiller à ce que les machines de récolte soient bien entretenues pour réduire les pertes de céréales et de s’engager dans les efforts de l’État visant l’alimentation du stock de réserve de semences d’orge contrôlées.

Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la saison de récolte et de collecte des céréales 2023/2024, qui font suite aux instructions émanant de la réunion de travail tenue le 27 mai 2024 sous la tutelle du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydraulqiues et de la Pêche, Abdelmonem Belaati.

