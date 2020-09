Approvisionnement en médicaments : Des solutions à l’examen au ministère de la Santé

Une séance de travail a été tenue vendredi entre le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, avec le président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie (PCT) et le président directeur général de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie (SIPHAT).

La réunion a porté sur l’examen des difficultés rencontrées au niveau du système national relatif au secteur des médicaments notamment en cette conjoncture actuelle.

La réunion a également permis d’examiner les solutions permettant d’assurer un approvisionnement permanent du marché national et des structures hospitalières publiques en médicaments et en équipements médicaux.