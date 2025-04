Appui financier de la BEI au système d’alimentation en eau potable 

Un crédit de financement, d’une valeur de 30 millions d’euros (environ 100 Millions de Dinars) a été accordé lundi, par la Banque européenne d’investissement (BEI) à la Tunisie, pour financer le projet de sécurisation et renforcement de l’alimentation en eau potable, du Grand-Tunis ainsi que l’alimentation en eau potable du Port financier de Tunis.

Ce financement vise à renforcer l’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement en Tunisie.

Il est composé de deux accords de financement, l’un est accordé à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), d’une valeur de 22 millions d’euros, et l’autre est octroyé à la République Tunisienne, de l’ordre de 8 millions d’euros.

« Nous avons signé un 1er accord de crédit de 8 millions d’euros (près de 27 millions de dinars), accordé à la République Tunisienne, pour l’approvisionnement en eau potable du projet du port financier à Elhessyene, dans la délégation de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) », a précisé le ministre de l’Economie et de la planification Samir Abdelhafidh, qui intervenait lundi lors de la signature de ce crédit de financement.

Ce crédit souverain est remboursable sur 30 ans, avec une période de grâce de 6 ans. Il est accordé moyennant un taux d’intérêt fixe ou variable selon le choix de la Tunisie.

Le 2ème accord de garantie de crédit est relatif au prêt additionnel direct attribué à la SONEDE, de 22 millions d’euros (73 MD), portant sur la création d’un pôle de traitement d’eau potable à Béjaoua, pour renforcer et garantir l’approvisionnement en eau, de la région du Grand Tunis.

Il sera remboursé sur une période de 22 ans, avec une période de grâce de 6 ans, a ajouté le ministre.

Il s’agit d’un crédit direct, contracté sur 22 ans, dont 6 années de grâce pour chaque tranche versée, et moyennant un taux d’intérêt fixe ou variable selon le choix de la Tunisie

A l’enseigne de la sécurité alimentaire

« Ces deux opérations de financement soulignent l’orientation de la Tunisie en matière d’appui à la sécurité alimentaire, et témoignent également de la confiance mutuelle entre la Tunisie et la BEI », a souligné le ministre, rappelant que cette coopération de longue période, depuis l’année 1979, a permis de générer des financements accordés par la BEI de plus de 7 milliards d’euros.

De son côté, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des Ressources hydrauliques, Hamadi Habaieb, a souligné que les travaux de réalisation du nouveau complexe de traitement d’eau potable au Grand-Tunis, à Béjaoua, ainsi que sa connexion aux infrastructures existantes, sont en cours de réalisation. Ce projet, a-t-il dit, est cofinancé par la BEI et l’Agence Française de Développement (AFD), à hauteur de 92 millions d’euros.

La finalité de ce projet est le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable du Grand- Tunis, qui dépend actuellement quasi exclusivement du complexe de traitement d’eau potable de Ghedir El Golla de capacité 8,4 m3/s, ainsi que l’alimentation en eau potable du Port Financier de Tunis.

Pour sa part, Loannis Tsakiris, vice-Président de la BEI a souligné que la banque poursuit son renforcement aux projets de développement en Tunisie, précisant que cet accord de financement répond aux programmes en faveur de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.

De plus, la BEI lance un nouveau partenariat stratégique avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), au profit de l’Office National de l’Assainissement (ONAS), visant à promouvoir les solutions fondées sur la nature (Nature-Based Solutions – NBS) pour répondre aux défis liés à l’eau et au changement climatique.

L’étude menée dans ce cadre se concentrera sur les possibilités d’application des NBS dans les villes de moins de 3 000 habitants, et ses conclusions seront présentées prochainement pour identifier un projet pilote à développer avec le soutien de partenaires internationaux.

En parallèle, une contribution d’assistance technique de 5 millions d’euros financée par l’UE et mise en œuvre en partenariat avec la BEI, appuiera le ministère de l’Économie et de la Planification dans la préparation d’une nouvelle génération de projets d’investissement public.

Cette assistance visera à améliorer la qualité, la durabilité et la résilience des futurs projets dans des secteurs clés pour le développement à long terme de la Tunisie.