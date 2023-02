Après deux « Infructueux » contre la Siame, la Steg lance un 3ème AO pour les compteurs statiques

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques Siame, informe que suite à la publication des indicateurs relatifs au quatrième trimestre 2022, il a été mentionné, que la baisse des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, est due à l’annulation de l’appel d’offres relatif à la livraison de compteurs statiques et dont la SIAME était adjudicataire de plusieurs lots. Suite à cette publication le CMF (Conseil du Marché Financier) a invité la SIAME à développer cette information.

Par souci de transparence et en vue de garantir à tous les investisseurs l’égalité devant l’information, la « Siame », précise que suite à un recours intenté par un soumissionnaire auprès du Comité de Suivi et d’Enquête sur les Marchés Publics « COSEM », dont l’offre a été rejetée par la Commission de Dépouillement Technique, siégeant au sein de la STEG, le « COSEM » a déclaré l’Appel d’Offres infructueux et a ordonné le lancement d’un nouvel appel d’offres.

Pour s’enquérir sur les raisons ayant motivé la décision du « COSEM », la SIAME a adressé en date du 30 Septembre 2022, à l’acheteur public, la « STEG », un courrier dans lequel elle a demandé des explications concernant les motifs qui ont concouru à cette décision. Dans une réponse succincte, la STEG s’est contentée de la réponse suivante : « Faisant suite à la décision des instances compétentes, nous vous informons que l’appel d’offres national N° 2021-D-3894, qui porte sur l’acquisition de matériel de comptage statique basse tension, est déclaré infructueux. Par ailleurs, un nouvel appel d’offres sera lancé incessamment ». Un deuxième appel d’offres a en effet été lancé et a été aussi déclaré infructueux. Un troisième appel d’offres a été lancé et dont la remise des offres a été fixée au 31 Janvier 2023. Lors de la séance d’ouverture des plis, la Siame se trouve à nouveau positionnée dans plusieurs lots en attendant le dépouillement des offres par les instances compétentes.