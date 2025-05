Après les récentes pluies, où en sont les barrages?

La Tunisie est aux prises avec une crise de l’eau qui s’aggrave, la demande dépassant l’offre disponible. Les réserves des barrages tunisiens avaient même ont atteint leurs niveaux les plus bas dans différentes régions.

Il est vrai que le pays est en proie à la sécheresse depuis cinq ans. Des études semblent confirmer la persistance de la sécheresse et une réduction sensible de la pluviométrie. Cette aridité prolongée a bien sûr une incidence sur les disponibilités hydriques aussi bien pour l’eau potable que l’eau destinée à l’irrigation.

Toutefois, on constate un léger mieux dans la foulée des dernières précipitations. Le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens s’est situé au niveau de 38,7%, à la date du 5 mai 2025, selon des dernières données publiées, lundi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les réserves en eau dans ces barrages ont augmenté de 13,5%, pour atteindre 917,047 millions de m3, contre 808,160 millions de m3, une année auparavant.

Par rapport à la moyenne enregistrée durant les trois dernières années, les données de l’ONAGRI font état d’une hausse moins importante de l’ordre de 6,2%.

Toutefois, il importe de préciser que le taux de remplissage varie d’une région à une autre. Ainsi, les barrages du Nord affichent un taux de remplissage de 45%, sachant que ces derniers accaparent 91% des réserves en eau disponibles dans tous les barrages du pays.

Pour ce qui est des barrages du Centre et du Cap-Bon, leur niveau de remplissage s’est limité respectivement à 14,1% et 30,4%.

En ce qui concerne les apports en eau dans les barrages enregistrés le 5 mai courant, ils se sont élevés à 2,770 million de m3, dont presque la totalité de ces réserves ont été approvisionnées par les barrages du nord du pays. Le total des utilisations de ces eaux a été estimé, lundi, à 1,350 million de m3.

La Tunisie au 18e rang mondial en termes de sécheresse

La Tunisie est classée au 18e rang mondial en termes de sécheresse et au 20e rang pour la sécheresse hydrique, selon les données publiées par l’Institut des ressources mondiales.

Ces données sont contenues dans un rapport sur « l’inflation climatique: défis et opportunités face au changement climatique », élaboré par l’Institut arabe des chefs d’entreprise.

Il met en lumière les défis majeurs auxquels la Tunisie est confrontée, notamment l’augmentation des températures, la diminution des précipitations, ainsi que la rareté de l’eau et la sécheresse.

Au cours des trois dernières décennies, la Tunisie a enregistré une hausse de température d’environ 0,4 degré Celsius. Par exemple, la température moyenne entre mai et septembre 2022 était d’environ 27,9 degrés Celsius, mais elle est descendue à 27,1 degrés Celsius à l’été 2023.

Le secteur agricole est particulièrement touché par ces changements climatiques, car il utilise environ 80% des ressources en eau du pays.

Cette situation représente un défi majeur dans un contexte de rareté des ressources en eau.

La Tunisie est en situation de précarité hydrique, avec une part de 420 mètres cubes d’eau par habitant et par an, une situation très inquiétante.

Avec une baisse continue des niveaux des barrages et face à un stress hydrique accentué, cette ressource se raréfie jour après l’autre. Si à tort ou à raison, on a tendance à accuser les comportements désinvoltes et irresponsables des citoyens, les autorités y assument également une part de responsabilité.