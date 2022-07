AQUACYCLE rejoint la révolution future de la construction et des travaux publics en Tunisie

Le thème des Journées de la Construction Ecologique et de l’Innovation de cette année « Eco-Construction, la future révolution dans le secteur de la construction et des travaux publics » s’est avéré être très approprié pour présenter le système éco-innovant de traitement des eaux usées AQUACYCLE.

L’exposition montée par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) dans le cadre du partenariat AQUACYCLE, a présenté les avantages qui pourraient être tirés du système éco-innovant APOC du projet. L’exposition a souligné la capacité du système à améliorer la gestion de l’assainissement dans les zones décentralisées d’une manière très rentable.

À cet effet, l’exposition a montré comment le système APOC permet de réutiliser tout au long de l’année les effluents domestiques traités qui sont sans danger pour l’irrigation, et permet la récupération de substances précieuses à partir des eaux usées traitées telles que les engrais et le biogaz.

L’objectif principal de l’exposition était de montrer pourquoi les systèmes décentralisés de traitement des eaux usées constituent une solution alternative intelligente et écologique pour les communautés rurales de petite et moyenne taille. En plus d’offrir une solution rentable pour faire face à l’impact du climat en augmentant les ressources en eau conventionnelles, le système APOC constitue un exemple de meilleure pratique dans le cadre de la transition vers l’économie circulaire.

AQUACYCLE a vocation à apporter une technologie éco-innovante de traitement des eaux usées qui consistera en une digestion anaérobie, des zones humides construites et un traitement solaire pour le traitement rentable des eaux usées urbaines avec des coûts d’exploitation minima et des avantages environnementaux maxima.