Ariana-covid : 2 décès et 66 nouveaux cas de contamination

Dans le gouvernorat de Manouba, deux décès et 66 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés durant le weekend dernier, a indiqué le directeur de la santé préventive à l’Ariana, Ridha Bouhali.

Ainsi le nombre de décès et de contaminés dans la région est passé respectivement à 87 et 2831 personnes depuis la propagation du virus, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

Parmi ces patients covid19, six seulement sont actuellement admis dans les unités de réanimation et de respiration artificielle, d’après la même source, ajoutant que le nombre de contaminés au sein du cadre médical et paramédical a atteint 212 personnes dans la région.