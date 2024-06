Ariana: Deux incendies dans la forêt de Jebel Nahli, maîtrisés

Les unités de la protection civile ont réussi à éteindre deux incendies qui ont éclaté dimanche soir 9 juin 2024 dans la forêt de Jebal Nahli à Ariana, a annoncé le porte-parole de la protection civile, le colonel Moez Triâa à Mosaique fm.

Le porte-parole de la protection civile a précisé que le premier incendie a éclaté du côté de Riadh Al-Andalous, détruisant une superficie de 800 mètres carrés d’arbres et de végétation forestière, et le deuxième incendie du côté arrière du parc Nahli a détruit une superficie de 2,5 hectares d’arbres et de végétation.