Ariana : Création d’une société communautaire de transport à la cité Ettadhamen

La création d’une société communautaire de services de transport à la cité Ettadhamen (Gouvernorat de l’Ariana) vient d’être annoncée au Journal officiel de la République Tunisienne (n° 54 du 5 mai).

L’entreprise spécialisée dans le transport des passagers et des travailleurs, a été créée par sept fondateurs ayant mis 50 actions à la souscription, d’une valeur de 400 dinars pour chaque action.

La souscription sera ouverte du 23 mai courant au 6 juin prochain et pourrait être clôturée avant cette date butoir au cas où le quorum est atteint au préalable.

La société exploitera six bus dans ses activités et constitue, selon les fondateurs, » un projet national créateur de postes d’emploi pour les diplômés universitaires ainsi qu’au profit de 50 ménages dans les régions d’Ettadhamen et Mnihla.