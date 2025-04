Accord de siège entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, mardi, lors d’une séance plénière tenue au siège du Parlement à Bardo, le projet de loi organique n° 04 de l’année 2025 portant approbation de l’accord de siège entre la République tunisienne et le Conseil arabe des spécialités de santé, relatif à l’ouverture d’un bureau de coordination en Tunisie, avec 126 voix « pour » et trois abstentions.

À cette occasion, le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a souligné que la mise en place de ce bureau constitue un acquis pour la Tunisie, afin de renforcer son rôle et son positionnement à l’échelle régionale et arabe.

Ce bureau contribuera également à la formation du personnel médical et paramédical, ainsi qu’à la reconnaissance de leurs diplômes dans le monde arabe et à leur équivalence avec d’autres diplômes, ce qui renforcera leurs chances de travail à l’étranger, selon le ministre.

Ce bureau, selon Ferjani, sera également une destination pour l’enseignement supérieur et médical, ainsi que pour le tourisme médical et l’exportation de services médicaux hospitaliers. Il permettra de rapprocher les visions entre la formation universitaire et les besoins du marché du travail arabe dans le domaine de la santé.

Il offrira aussi aux jeunes médecins tunisiens des opportunités de formation et d’accréditation institutionnelle pour les établissements de santé tunisiens, et permettra aux étudiants étrangers d’obtenir un diplôme de spécialité du Conseil arabe des spécialités de santé.

Ferjani a précisé que la création de ce bureau encouragera la Tunisie à adopter un enseignement médical trilingue (arabe, français, anglais), afin de renforcer les chances des compétences médicales tunisiennes sur le marché de l’emploi et de leur offrir une formation globale, sans se limiter à la langue française, bien que son importance soit reconnue.

Il a ajouté que la Tunisie compte 77 membres au sein de l’instance supérieure du Conseil arabe des spécialités de santé, ce qui en fait le premier pays en termes de représentation.

- Publicité-