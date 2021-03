ARP: Audition de 3 ministres en plénière

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient ce lundi, à partir de 12h00, une séance plénière consacrée à des questions orales à la ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, au ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières par intérim, Ahmed Adhoum, et au ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines par intérim, Mohamed Bousaïd.

Le Parlement organise, également, mardi et mercredi prochains, à partir de 9h00, une séance plénière consacrée à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les circonstances de décès du jeune Abdessalem Zayen, après son arrestation à Sfax.

Une série de projets et de propositions de lois seront, également, examinés.