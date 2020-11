ARP: Le projet du budget de l’Etat sera discuté demain en plénière

Le rapport de la commission des Finances sur le projet du budget de l’Etat sera discuté, demain, en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

» Le bureau du parlement réuni ce jeudi sous la présidence de Tarek Ftiti, deuxième vice président de l’ARP a pris connaissance du rapport de la commission des finances, de la planification et du développement sur projet du budget de l’Etat et de la balance économique au titre 20121 et décidé de le renvoyer à la séance plénière de demain « , lit-on dans un communiqué.

