Arrestation d’un libraire fraudeur à Jendouba

Le gain facile par la spéculation a tenté un libraire de Jendouba qui a été arrêté par la police en flagrant délit de fraude.

Selon le correspondant régional de Radio Mosaïque FM, mercredi 13 septembre, il avait caché dans un entrepôt à son domicile des quantités de cahiers subventionnés et autres fournitures scolaires pour les écouler aux plus offrants par des moyens détournés en dehors des circuits légaux. La police les a saisies, suite à une perquisition dans le domicile du libraire. Il s’agit de 12 mille cahiers subventionnés dits numérotés et autres fournitures scolaires.

Les dispositions légales ont été prises à son encontre.