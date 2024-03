Jendouba : Fermeture de la route menant vers le barrage de Béni Mtir en raison d’un glissement de terrain

La route régionale numéro 65 menant vers le barrage de Béni Mtir relevant du gouvernorat de Jendouba a été fermée, suite à un glissement de terrain survenu, samedi après-midi.

La secrétaire générale à la mairie de Béni Mtir a souligné à l’Agence TAP que face aux risques liés à cet incident, les conducteurs sont contraints de ne pas prendre cette route.

Elle a ajouté que la mairie a appelé les habitants de la région et les usagers à ne pas utiliser les moyens de transport au niveau de cette route et à opter plutôt à circuler à pied.

Des barrières de sécurité et des panneaux de danger ont été mis en place dans le cadre de la protection des usagers de la route.

Pour rappel, des travaux de réhabilitation sur la route de Béni Mtir, ravagée en partie par ce glissement de terrain, sont menées depuis des mois.