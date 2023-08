Arrêt du projet de la station de production de gaz à Gourdhabe à Tataouine

Le secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail de Tataouine, Mohsen Khorchani, cité, dimanche 13 août par le correspondant régional de Radio Mosaique FM, a signalé l’arrêt, depuis novembre 2022, des travaux de réalisation du projet de la station de production de gaz à Gourdhabe à Tataouine, dans des circonstances obscures.

Il a fait état de correspondances adressées par l’Union à la présidence du gouvernement ainsi qu’au maitre d’œuvre, l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières et aux autorités régionales, en vue de rechercher les moyens propres à surmonter les problèmes et à sauver le projet.

Le correspondant de Mosaïque FM a indiqué que les travaux de réalisation de la station de Gourdhabe ont démarré en 2020, dans le cadre d’un projet de partenariat associant l’ETAP et autres partenaires internationaux dont des partenaires chinois en vue de la construction d’une unité de traitement du gaz en provenance du champ de Nouara et la production de gaz naturel pur devant être en partie injecté dans le réseau de distribution de gaz de la STEG dans la région, et en partie liquéfié en gaz butane et distribué en bouteilles.

Les autorités régionales et la population avaient salué le projet pour son impact économique et social sur le développement régional, mais, grandes avaient été leur surprise et leur déception face à l’arrêt des travaux. D’autant que cet arrêt a réduit au chômage environ 100 travailleurs. L’UGTT autant que l’UTICA ont appelé à la reprise des travaux avec toute la diligence requise, appréhendant que la région ne soit privée à jamais de cette chance.