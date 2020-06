Une nouvelle cargaison d’aides médicales en provenance de Chine est arrivée mercredi à l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé à cette occasion ses remerciements aux autorités chinoises pour les aides fournies en forme de matériel médical et de prévention pour appuyer les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre la pandémie du covid-19.

» Ces aides traduisent la dimension humaine dans les relations avec la République Populaire de Chine et reflète le niveau exceptionnel de coopération et d’amitié entre les deux pays » indique le département des Affaires étrangères.

deux autres cargaisons chargées de matériel médical avaient été acheminées par la Chine vers la Tunisie depuis le début de la propagation de la pandémie dans le monde.