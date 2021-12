Artisanat : L’ONA lancera de grandes réformes en 2022

-« L’année 2022 sera celle des grandes réformes pour l’Office pour le secteur de l’artisanat grâce à l’adoption d’une approche intégrée de développement des compétences et de formation professionnelle spécifique à l’artisanat afin de combler les besoins croissants du secteur en ressources humaines qualifiées », a indiqué mardi le directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Halima lors d’une conférence de presse consacrée aux activités de l’institution qu’il dirige.

Ainsi, L’office œuvrera en 2022, à renforcer les capacités de ses effectifs notamment, dans les domaines liés au numérique, dans le cadre d’une coopération tuniso-allemande. Il travaillera, par ailleurs, à remettre à niveau toutes les activités liés à ce secteur en coopération avec l’Union européenne, a précisé de son côté, la chargée de communication au sein de l’ONA, Samia Fourati.

L’ONA ambitionne également, de mettre en place un système de formation à distance et à élaborer un mécanisme de formation en alternance pour une meilleure intégration des artisans dans les filières de distillation des plantes aromatiques et médicinales, du tissage artistique, de marketing digital…

L’office a aussi pour ambition de transformer les gouvernorats disposant d’un grand potentiel artisanal à l’instar du Kef et de Kasserine en pôles artisanaux spécialisés capables de se positionner sur les marchés nationaux et internationaux.

L’ONA procédera par ailleurs, en 2022 à numériser les services dispensés aux investisseurs dans le domaine de l’artisanat et finalisera l’élaboration du programme de remise à niveau des entreprises artisanales.

Il entamera, à ce titre, l’exécution d’un programme pilote de remise à niveau de 4 entreprises artisanales dans le cadre d’une coopération tuniso-italienne. Lequel programme vise la réhabilitation de 200 entreprises artisanales sur 5 ans à partir de 2022.

L’office mobilisera, en outre, des financements au profit de 5000 artisans, accompagnera 200 porteurs de projets dans tous les gouvernorats et mettra à jour la liste des matières premières et des équipements bénéficiant d’avantages fiscaux et financiers.

Des campagnes promotionnelles seront également, organisées à l’échelle régionale et nationale pour encourager les jeunes diplômés à investir dans l’artisanat.

En plus des rendez-vous annuels de l’artisanat à l’instar de la foire de l’artisanat qui se tiendra en mars 2022, la célébration de la journée nationale de l’habit traditionnel (16 mars), le salon de l’innovation dans le secteur de l’artisanat (octobre 2022), l’ONA organisera en 2022, plus de 200 expositions artisanales régionales et locales et des journées promotionnelles au profit des gouvernorats de l’intérieur à la Galerie de l’information à Tunis.

S’agissant de la qualité et de la commercialisation, 2022 connaîtra la promulgation du décret relatif au label qualité spécifique au secteur de l’artisanat et l’octroi de ce label à 10 produits qui se distingueront par leur qualité. Les procédures de contrôle technique des produits de l’artisanat des entreprises exportatrices seront par ailleurs, numérisées en plus de l’intensification du contrôle des circuits de commercialisation des produits artisanaux, et l’évaluation du système des magasins agréés afin de créer un réseau de magasins dotés d’un label et le renforcement du commerce numérique.

Pour la fin de l’année en cours, l’ONA organisera la neuvième édition de la foire nationale du tapis et des tissages traditionnels qui se tiendra au Palais des expositions du Kram, du 17 au 26 décembre 2021, avec la participation de 143 artisans représentant les différents gouvernorats. Parallèlement à cette foire, l’office organisera les journées commerciales des cadeaux de fin d’année, qui se tiendront dans 15 villages artisanaux, du 17 au 26 décembre 2021.

Certains gouvernorats abriteront, par ailleurs, des expositions artisanales régionales à l’instar de la 5ème édition de la foire de l’artisanat à Sidi Bouzid (du 17 au 21 décembre 2021), la 13ème édition des journées artisanales de Tozeur (du 22 au 29 décembre 2021), les journées de l’artisan à Sousse (du 24 au 26 décembre 2021) et la Foire de l’artisanat de Douz à Kébili (du 23 au 24 décembre 2021).