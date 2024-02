Exposition «Les artisanes de Tozeur» pour valoriser les sous produits des palmiers dattiers

Une exposition intitulée « Les artisanes de Tozeur » se tient, du 7 au 11 février 2024, à l’initiative de l’assocation des femmes oasiennes pour le développement durable en partenariat avec le centre Kaouthar et l’Agence Allemande de coopération internationale (GIZ).

Les artisanes ont eu l’opportunité de présenter leurs produits et articles (feuilles de palmier, aliments traditionnels, produits cosmétiques à base d’huile de dattes) réalisés à travers la transformation et de valorisation de sous produits issus des palmiers dattiers.

La présidente de l’association des femmes oasiennes, Férida Laamich, a souligné à l’Agence TAP, que cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet qui se veut un modèle de développement en intégrant la femme artisane.

Elle a indiqué que les femmes artisanes ont bénéficié de sessions de formation sur « Le marketing et la communication » et « l’Economie verte », ajoutant qu’une formation sur la conception et l’innovation aura lieu, prochainement.

Cet évènement a été marquée par la participation de 14 artisanes du groupement agricole féminin « Amal » qui ont exposé des produits valorisant l’agriculture biologique et la filière des dattes.