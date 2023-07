L’artisanat se réinvente

Beaucoup se rappellent, sans doute, comment un ministre du Tourisme a pensé, il y a quelques années, à interdire les produits artisanaux « made in China » pour sauver l’artisanat tunisien de cette concurrence déloyale perçue comme étant un des principaux problèmes rencontrés par le secteur.

Vrai ou faux ! Peu importe ! Le gouvernement actuel de Najla Bouden a trouvé mieux, en annonçant, le 8 juillet 2023, un véritable plan de sauvetage de l’artisanat tunisien dont une mesure, en particulier, est tombée comme un baume régénérant pour la grande corporation des artisans tunisiens.

Il s’agit d’ouvrir, de nouveau, un grand espace d’exposition et de commercialisation des produits artisanaux tunisiens dans la capitale Tunis, sous l’égide de l’Office national de l’artisanat.

Comme tout le monde le sait, il y en avait justement un espace de grande envergure à l’avenue Mohamed V, confisqué au profit de la construction du siège de l’ancien RCD, servant aujourd’hui de local à quelques services du ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières , sous le nom de « la maison de la patrie ».

Davantage qu’un espace d’exposition et de commercialisation des produits artisanaux tunisiens, l’espace mentionné avait été, des années durant, une véritable attraction aussi bien pour les Tunisiens que pour les touristes des pays frères et amis.

Quoiqu’il faille un certain temps pour le concrétiser, le projet a été salué par les commentateurs. D’autant que la décision intervient avec le retour du tourisme international et qu’elle entre dans le cadre de tout un train de mesures analogues en faveur de l’artisanat tunisien.

Justement, ce lien « ombilical » entre les citoyens et l’artisanat que représentait l’ex espace de Tunis, s’est rompu presque totalement depuis l’isolement de l’ONAT et des artisans dans le village artisanal de la localité périphérique de Denden, entre la ville du Bardo et celle de Manouba.

Ressources

C’est lors d’une visite effectuée, samedi 8 juillet, au siège de l’ONAT, isolé dans le village artisanal mentionné, dans la localité périphérique de Denden, que la cheffe du Gouvernement a annoncé les grandes lignes de ce plan de sauvetage de l’artisanat tunisien. Elle a insisté, à cet égard, sur l’impératif de préparer une vision pour exploiter les espaces de l’ONAT de manière à en améliorer les services, et à les développer, appelant « à identifier un espace d’exposition dans la capitale Tunis pour faire connaître les produits artisanaux et promouvoir leur commercialisation ».

A cet égard, elle a mis en exergue l’importance de procéder selon le modèle de l’économie circulaire afin de maîtriser davantage les ressources et préserver l’environnement. Elle a préconisé, en outre, la réalisation d’un projet pilote au « Hub design » de Denden.

Le Hub Design de l’ONAT a été lancé en 2018 afin de promouvoir la modernisation du secteur en conformité avec les principes et valeurs de la production artisanale.

Au même moment, les procédés de l’économie circulaire peuvent aider le secteur à mieux faire face aux défis inhérents à l’approvisionnement très coûteux en matières premières.

Composante essentielle de la finance durable, l’économie circulaire repose sur une idée simple : au lieu d’extraire, fabriquer, consommer puis jeter (l’économie linéaire), il s’agit désormais de « réduire, recycler, réutiliser », comme la valorisation et le reconditionnement des produits en fin de vie.

L’accent a été mis aussi sur la nécessité d’exploiter les nouvelles technologies pour préserver le patrimoine artisanal et de développer le secteur, notamment en termes de qualité du produit et de commercialisation, à travers le commerce électronique.

La mécanisation, en respectant certaines exigences, n’est pas totalement incompatible avec l’artisanat, en tant que fabrication des produits par la main de l’homme, pourvu que les motifs traditionnels et transmis soient préservés.

Cadre juridique

La cheffe du Gouvernement a promis, en outre, la révision de la loi portant création de l’ONAT, et de lui fournir les moyens nécessaires pour poursuivre son activité, parallèlement à l’amendement des textes de loi régissant le secteur pour qu’ils soient conformes aux exigences et à l’évolution. .

La cheffe du Gouvernement a pris connaissance, à cette occasion, des programmes et projets de l’office et son rôle dans l’encadrement de la main d’œuvre artisanale, aux fins de faciliter la création des projets, inciter à l’initiative privée notamment chez les diplômés du supérieur dans les disciplines en rapport avec le secteur, et aider la création et la commercialisation.

Les artisans tunisiens sont connus pour leur habileté dans la centaine de métiers composant l’activité artisanale : poterie, céramique, tapisserie, maroquinerie, chéchias, selleries, bijouterie, broderie, vannerie, meubles, entre autres, alors que le secteur artisanal tunisien a également un impact économique important. Selon les chiffres officiels, l’artisanat représente environ 3,5% du PIB de la Tunisie et emploie environ 400 mille personnes. Les produits artisanaux sont exportés dans le monde entier, comme les Etats Unis d’Amérique qui en sont le premier importateur.

S.B.H