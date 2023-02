Asharq Business TV : le prêt du  FMI à la Tunisie dans quelques semaines

Radio Jawhara FM a rapporté, lundi 13 février, tard dans la soirée, que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva , a déclaré, le même jour, à la chaîne Alsharq Business TV, que « les autorités tunisiennes ont réalisé un excellent progrès en ce qui concerne les mesures nécessaires à la présentation du Programme National de Réformes au Conseil d’administration du Fonds, tandis que les amis de la Tunisie nous ont informé que l’appui financier à ce pays est en route.

La directrice générale du FMI a ajouté « qu’au cours des quelques semaines à venir et non pas après des mois, je prévois le parachèvement des mesures qui restent à faire, de sorte que nous présenterons le Programme tunisien devant le Conseil d’administration, ce qui va permettre à la Tunisie d’obtenir l’appui financier attendu de la part du FMI, et autres partenaires concernés par le Programme.