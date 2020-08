Assemblée constitutive du Fonds tunisien de l’investissement

Le ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Mohamed Slim Azzabi, a donné vendredi le coup d’envoi effectif du Fonds tunisien de l’investissement, conformément à la loi n°71, en date du 30 septembre 2016, relative à l’investissement et qui vise la restructuration du système de l’investissement et le renforcement de la gouvernance.

L’objectif de ce fonds est également, d’inciter à la création des entreprises et leur développement au service des priorités de l’économie nationale.

Le ministre, également président de l’Instance de contrôle du Fonds tunisien de l’investissement, a présidé vendredi, l’assemblée constitutive de ce Fonds. Il a souligné l’importance du rôle du fonds dans l’impulsion de l’investissement et la création de projets, d’autant plus que l’investissement est le moteur principal de la croissance et de la création de la richesse.

Azzabi a mis l’accent sur l’importance de bien coordonner entre le fonds et les autres structures, notamment celles d’appui et de financement, relevant l’importance de faire preuce d’efficacité, de rapidité et de souplesse dans l’accompagnement des investisseurs et des entrepreneurs pour qu’ils puissent mettre en œuvre leurs projets.

Il a appelé à accélérer les procédures permettant la constitution légale du fonds pour qu’il soit mis en œuvre dans les meilleures conditions.