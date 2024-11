Qui comploterait contre l’investissement ?

Sans que le Parquet ne bouge pour actionner le 54, comme il l’avait fait contre des journalistes, des hommes et femmes de médias et même des photographes, des Fake-news, parfois fabriquées en mode Deepfakes, annoncent sur les réseaux sociaux, l’arrestation de tel ou tel homme d’affaires ou la mise sous interdiction de voyager de tel ou tel autre.

Des Fakes, qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux à force de partages, innocents ou pas peu importe, et sèment la peur dans les familles et freezent toute volonté d’entreprendre et d’investir chez les concernés. Une « industrie » de Fakes, qui devient un des moyens de faire de l’argent, en monnayant leurs probables interventions pour sortir certains de certaines listes, ou d’installer un climat de peu à dessein politique.

– L’information pour tout résoudre

Sans volonté aucune de remettre en cause l’activité de la fonction judiciaire, et encore moins de critiquer la « guerre » contre la corruption menée tambour battant par cette même justice, il reste permis de constater que le Parquet ne semble pas faire montre de célérité contre ces nouveaux professionnels de la désinformation.

Et même l’information, la vraie, la vérifiée et vérifiable et qui participe plus largement à la « guerre de libération » présidentielle, elle n’est livrée qu’en des circonstances exceptionnelles, comme Abdelaziz Makhloufi, plus connu en tant que président du CSS que comme industriel exportateur d’huile d’olive.

Pour d’autres mis sous mandats de dépôt, et ils ne sont pas du petit nombre dans ce qui s’appelle désormais « la liste des 50 » en référence à une liste de noms fuitée depuis des mois et qui n’a jamais été ni confirmée ni démentie, c’est le silence de l’appareil judiciaire. Un silence, qui pourrait être coupable de donner une certaine crédibilité à certains mensonges en ligne de la part de hordes bien organisées sur le Web tunisien.

D’autres Posts, pourtant moins dangereux pour l’économie et l’investissement, avaient fait réagir le même parquet qui garde le silence lorsqu’il s’agit d’hommes d’affaires, permettant ainsi, sans doute sans le vouloir, qu’on les jette en pâture à tous ceux qui les envient et à tous ceux qui prêchent l’égalitarisme en revenus et en richesses.

– A qui profitent les Fakes dans le silence ?

On en arriverait presque à croire que tout cela ferait partie d’une machination et d’un complot, comme dirait à juste titre le président de la République tunisienne, contre l’investissement, en installant et en entretenant une atmosphère de peur qui pousserait les entrepreneurs locaux à se recroqueviller en matière d’investissement, et pousser les instances dirigeantes à croire que le capital local tunisien ne voudrait pas investir, par complotisme contre le pouvoir en place, pour le mettre en difficulté de réaliser ses promesses électorales d’emplois, de relance économique et de réalisation de 3,1% de taux de croissance comme annoncé par Kamel Madouri en fin de semaine dernière devant les deux chambres.

Silence aussi, par ailleurs non moins critiquable malgré notre ferme croyance dans l’utilité de cette guerre, à propos du sort de hauts responsables dont certains incarcérés depuis bientôt une année, sans que le peuple au nom duquel tout est fait, ne sache de quoi ils sont officiellement accusés, ni où en sont les enquêtes.